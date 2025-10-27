DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HENSOLDT - Das deutsche Rüstungsunternehmen Hensoldt weitet sein Engagement in der Ukraine aus. "Wir planen, in den kommenden Wochen ein Verbindungsbüro in Kiew zu eröffnen", sagte Hensoldt-CEO Oliver Dörre dem Handelsblatt. Die ukrainische Verteidigungsindustrie habe sich in erstaunlich kurzer Zeit zu einem starken Treiber technologischer Innovation entwickelt: "Davon können beide Seiten profitieren." (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - In diesem Jahr wird die Bahn nur 44 Kilometer neuer Schienenstrecke in Betrieb nehmen. Das ergibt eine Auswertung des Verbands Die Güterbahnen, die dem Tagesspiegel vorliegt. Das Straßennetz wachse dagegen erneut um etwa 9.000 Kilometer, moniert der Verband der privaten Güterbahnen. "Seit Jahrzehnten versprechen Bundesregierungen den Ausbau der Schiene - und liefern Beton für die Straße", sagte der Geschäftsführer Peter Westenberger dem Tagesspiegel. "Das Missverhältnis ist grotesk." Neben der lange ignorierten Alterung des bestehenden Netzes habe auch der minimale Ausbau das derzeitige Qualitätschaos mit verursacht, betonte Westenberger. (Tagesspiegel)

GEELY - Der chinesische Autohersteller Geely will in Großbritannien jährlich 100.000 Autos verkaufen und erwägt eine lokale Produktion, um Tesla und BYD auf dem zweitgrößten Markt für Elektrofahrzeuge in Europa herauszufordern. Großbritannien ist aufgrund der starken EV-Verkäufe und des Fehlens von Einfuhrzöllen zu einem Schlachtfeld für die europäische Expansion chinesischer Autohersteller geworden. "Derzeit ist der britische Markt offener und freundlicher gegenüber chinesischen Marken", sagte Michael Yang, Leiter von Geely Auto UK, gegenüber der Financial Times. (Financial Times)

DANONE - Die Lebensmittelindustrie befindet sich laut Danone-CEO Antoine de Saint-Affrique aufgrund von Veränderungen in der Demografie, den Verbraucherpräferenzen und wissenschaftlichen Fortschritten an einem "Wendepunkt". "Man muss sich nur die demografische Entwicklung ansehen - es gibt mehr ältere Menschen, die nicht in bester Gesundheit sind, und man muss sich die Auswirkungen der Ernährung auf die Gesundheit und die wissenschaftlichen Erkenntnisse ansehen", sagte er. Danone hat sowohl intern als auch durch Übernahmen stark in die Darmgesundheitsforschung investiert und sein Geschäftsfeld Medizin und Spezialernährung ausgebaut. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.