Der Stuttgarter Autobauer hat am Freitagabend seine Quartalszahlen vorgelegt. Der operative Gewinn brach in den ersten neun Monaten um 99 Prozent ein im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (DER AKTIONÄR berichtete: "Porsche: Es bleibt fast nichts mehr..."). Grund sind insbesondere Milliardenkosten für das Verbrenner-Comeback. Die Aktie ging am Freitag dennoch mit einem Plus aus dem Handel.Finanzvorstand Jochen Breckner gibt sich zuversichtlich, dass der Tiefpunkt bald durchschritten sein ...

