Stuttgart - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers Porsche AG in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um knapp 96 Prozent auf nur noch 114 Millionen Euro ein, wie das MDax -Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss mitteilte. Das lag vor allem an den bereits bekannten 2,7 Milliarden Euro Sonderbelastungen. Die ...

