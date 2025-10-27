Die Aktie des Autobauers Porsche ist am Montag in den Fokus der Börse geraten und zeigt ein deutliches Kaufsignal. Lohnt sich jetzt der Einstieg bei dem MDAX-Konzern? Die jüngste Erholungsrally der Aktien der Porsche AG hat sich am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen fortgesetzt. Der Anstieg um zuletzt 1,5 Prozent auf 47,88 Euro reichte aus, damit der Kurs erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie kletterte. Ein charttechnisches ...

