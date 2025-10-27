Porsche ist immer noch ein klingender Name und steht für Autos, die noch immer viele für Traumwagen bezeichnen würden. Allerdings hat dieses Image in den vergangenen Jahren gelitten, als Porsche dazu überging, anstatt atemberaubender Boliden vorwiegend woke Fortbewegungsmittel zu bauen. Doch für diese Art Fahrzeuge sind nur die wenigsten bereit, horrende Margen zu zahlen. Seelenlose fahrbare Akku-Packs bieten chinesische Autobauer deutlich günstiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de