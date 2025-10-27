Porsche ist immer noch ein klingender Name und steht für Autos, die noch immer viele für Traumwagen bezeichnen würden. Allerdings hat dieses Image in den vergangenen Jahren gelitten, als Porsche dazu überging, anstatt atemberaubender Boliden vorwiegend woke Fortbewegungsmittel zu bauen. Doch für diese Art Fahrzeuge sind nur die wenigsten bereit, horrende Margen zu zahlen. Seelenlose fahrbare Akku-Packs bieten chinesische Autobauer deutlich günstiger ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.