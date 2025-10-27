Die Palfinger AG liefert nach neun Monaten 2025 solide Zahlen und klare Signale: Umsatz 1.684,2 Mio. €, EBIT 130,7 Mio. €, Konzernergebnis 72,4 Mio. €. Besonders stark: der Free Cashflow bei 54 Mio. € - und damit auf Kurs zum Jahresziel >100 Mio. €. Mit dem Verkauf eigener Aktien (Erlös >100 Mio. € zu 35,40 € je Aktie) hat der Kran- und Hebetechnik-Spezialist den Streubesitz auf 43,5% erhöht, die Eigenkapitalquote auf 41,3% gehoben und die Nettofinanzverschuldung von 758,8 Mio. € auf 577,2 Mio. € gesenkt. Operativ zeigt sich ein uneinheitliches Weltbild: EMEA stabil, APAC wächst (Indien als Zugpferd), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin