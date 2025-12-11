Das GDC, das im Mobilitätssegment von LTTS angesiedelt ist, wird die Lokalisierungsstrategie von PALFINGER und die Initiativen zur digitalen Transformation der nächsten Generation stützen

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen rund um KI, Digitalisierung und ER&D, gab heute die Eröffnung eines hochmodernen Global Development Center APAC bekannt. Die Maßnahme ist Teil einer mehrjährigen Partnerschaft mit PALFINGER, einem weltweiten Vorreiter bei innovativen Kran- und Hebelösungen mit Sitz in Österreich.

From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

Das GDC gehört zum Mobilitätssegment von LTTS und soll die globale und auf Indien fokussierte Produktentwicklung von PALFINGER beschleunigen, indem es das Know-how und die KI-gestützten Engineering-Prozesse von LTTS optimal einsetzt. Diese Initiative fördert nicht nur Innovation und Markteinführungsgeschwindigkeit, sondern bekräftigt auch die Entschlossenheit beider Unternehmen, ihre Technologieführerschaft auszubauen und zugleich die allgemeine Wachstumsstrategie von PALFINGER für Indien und den asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben.

Das neu eröffnete GDC verkörpert die erweiterte Zusammenarbeit zwischen LTTS und PALFINGER. LTTS wird ein integriertes Paket aus technischen und digitalen Kompetenzen bereitstellen, das die Entwicklung eingebetteter Software, PLM-Migration, erweiterte CAE-Simulationen und digitale Mock-ups umfasst. Diese Fähigkeiten werden das Produktportfolio von PALFINGER sowie seine Beschaffungs- und Lokalisierungsprogramme stärken.

Durch die nahtlose Integration von KI in alle technischen Arbeitsabläufe von der Designautomatisierung über die Simulation bis hin zur prädiktiven Intelligenz wird PALFINGER in der Lage sein, Produktentwicklungszyklen zu beschleunigen, die Betriebsabläufe effizienter zu gestalten und die Reaktionsfähigkeit gegenüber seinen globalen Kunden zu verbessern.

Alexander Susanek, COO, PALFINGER,erklärte: "Durch die Partnerschaft mit LTTS erweitern wir unsere Engineering-Kapazitäten in einem Markt, der für unser zukünftiges Wachstum entscheidend ist. Diese Investition ist eng mit unserer Strategie "Reach Higher 2030+" verzahnt und konsolidiert unsere Präsenz in strategisch wichtigen Regionen wie APAC, insbesondere in Indien. Dies ist ein klares Bekenntnis zu unserem Engagement für lebenslange Exzellenz durch globale Integration und regionale Stärkung."

Alind Saxena, Executive Director und President, Mobility and Tech, L&T Technology Services,betonte: "PALFINGER ist ein globaler Innovator mit einer ambitionierten Strategie. Wir sind stolz darauf, mit unserer umfassenden technischen Expertise im Bereich der KI-gestützten digitalen Transformation PALFINGER auf diesem Weg unterstützen zu dürfen. Das neue GDC in Pune wird als strategischer Innovationshub dienen, der KI-gesteuerte Simulation und Embedded Engineering zusammenbringt, um PALFINGER bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen zu unterstützen und zugleich kürzere Entwicklungszeiten und eine robustere Kostenwettbewerbsfähigkeit zu erzielen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielgerichtet. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. September 2025 über 23.670 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

ÜBER PALFINGER AG

Die innovativen Hebelösungen von PALFINGER setzen weltweit Maßstäbe. Das führende Technologie- und Ingenieursunternehmen übersetzt Kundenbedürfnisse in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breitgefächertes Produktportfolio und eine regionale Präsenz sorgen für ein ausgewogenes, rentables Wachstum. Mit dem Versprechen einer "Lifetime Excellence" liefert PALFINGER Spitzenleistungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.350 Beschäftigte, 30 internationale Produktionsstätten und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk garantieren eine weltweite Nähe zum Markt.

Die PALFINGER AG ist seit 1999 an der Wiener Börse notiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,36 Milliarden Euro.

