NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0000073272

