NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US9311421039

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.