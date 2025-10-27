Automatisierung ist das neue Gold: Telescope Innovations erfindet Entdeckung von Medizin & Materialien neu!

Anzeige / Werbung

Die Alchemisten des Mittelalters wollten gewöhnliche Metalle in Gold verwandeln.

Heute verwandeln moderne Wissenschaftler etwas weitaus Wertvolleres: Daten in Entdeckungen, Code in Chemie - und KI in Industrie.

Im Zentrum dieser modernen Alchemie steht ein börsennotiertes Unternehmen mit nur 30 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, das still und leise die Grundlagen wissenschaftlicher Forschung neu schreibt:

Telescope Innovations (WKN: A3DJ9K | SYM: J4U).

KI-Fabriken für Wissenschaft - bereits in Betrieb

Im März 2025 trat Lila Sciences mit einer kühnen Vision aus dem Stealth-Modus: den Bau von "AI Science Factories", in denen KI und Robotik wissenschaftliche Entdeckungen in Chemie, Material- und Lebenswissenschaften beschleunigen.

Unterstützt von NVIDIA NVentures, Flagship Pioneering und der Abu Dhabi Investment Authority sammelte Lila Sciences 550 Millionen US-Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar - praktisch über Nacht.

Doch während Lila noch an seinen ersten KI-Fabriken baut, hat Telescope Innovations das Konzept bereits real umgesetzt:

Self-Driving Labs - autonome F&E-Plattformen, die Robotik, Sensorik und maschinelles Lernen kombinieren, um Prozesschemie zu revolutionieren.

Der Aufbau eines Self-Driving Labors

Jedes Telescope-Labor ist ein in sich geschlossenes, intelligentes Ökosystem - eine Art Fertigungsstraße für Innovationen.

Robotische Automatisierung: führt chemische Experimente präzise und rund um die Uhr aus.

führt chemische Experimente präzise und rund um die Uhr aus. Prozessanalytische Technologie (PAT): überwacht Reaktionen in Echtzeit und sammelt Millionen von Datenpunkten.

überwacht Reaktionen in Echtzeit und sammelt Millionen von Datenpunkten. Maschinelles Lernen: wertet die Ergebnisse sofort aus und plant das nächste Experiment.

Das Ergebnis ist das wissenschaftliche Äquivalent eines KI-Gehirns mit einem robotischen Körper - ein System, das Chemie nicht nur simuliert, sondern selbst ausführt.

Telescope nennt diesen Ansatz "Flexible Automation": modulare Hardware- und Software-Bausteine, die sich an jedes Labor und jeden Prozess anpassen.

Anstelle starrer Einzweck-Systeme schafft Telescope lernfähige, rekonfigurierbare Netzwerke, die mit jedem Durchlauf intelligenter werden.

Die Brücke zwischen Entdeckung und Anwendung

Das größte Problem moderner Chemie ist nicht die Entdeckung, sondern die Umsetzung - der Weg vom Forschungslabor zur industriellen Produktion.

Genau hier spielt Telescope seine Stärke aus:

Durch die Verbindung von KI-Logik und robotischer Ausführung werden Entwicklungszyklen, die früher Jahre dauerten, auf Wochen reduziert.

Diese Brücke von der Idee zur Anwendung macht F&E nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger, sauberer und reproduzierbarer.

Deshalb setzen 13 der 20 größten Pharmaunternehmen der Welt bereits auf Telescope-Technologie, um neue Medikamente effizienter zu entwickeln.

DirectInject-LC - vom Prototyp zum globalen Produkt

Das kommerzielle Aushängeschild von Telescope ist DirectInject-LC, ein revolutionäres Analysesystem, das die chemische Probenvorbereitung und -analyse automatisiert.

Bereits innerhalb eines Jahres nach Markteinführung wurde es zu einer der am schnellsten adoptierten Technologien der modernen Chemie:

Nutzung durch 13 der 20 größten Pharmaunternehmen weltweit

Globaler Vertrieb über METTLER TOLEDO , den Branchenführer für Laborinstrumente

, den Branchenführer für Laborinstrumente Positive Umsätze im FY 2022 und 375% Wachstum im FY 2023

Damit gehört Telescope zu den wenigen Deep-Tech-Unternehmen mit echten Produkten und Umsätzen - nicht nur Visionen.

Die neue Alchemie

Wo frühere Alchemisten den "Stein der Weisen" suchten, hat Telescope eine modernere Formel gefunden:

Chemie → Daten → Design → Marktreife.

Self-Driving Labs ersetzen Intuition durch Daten. Millionen präziser Messpunkte werden in Echtzeit von KI-Systemen analysiert, die wiederum selbstständig neue Experimente auslösen.

Das bedeutet: schnellere Medikamentenentwicklung, reinere Batteriematerialien und eine komplett neue Art, Wissenschaft zu betreiben.

Wenn Lila Sciences eine KI erschafft, die denkt wie ein Wissenschaftler, dann baut Telescope Innovations die Maschinen, die handeln wie einer.

Zwei Fronten: Medizin und Energie

1. Pharma - schneller, präziser, sicherer

Telescope verändert die pharmazeutische Prozessentwicklung grundlegend:

Patentierte, skalierbare Syntheserouten für Indol-basierte Therapeutika.

für Indol-basierte Therapeutika. KI-gesteuerte Versuchsplanung zur Reduktion von Kosten und Abfall.

Vollautomatisierte, nachverfolgbare Prozesse für regulatorische Zulassungen.

Das ist der Beginn von "Pharma 5.0" - einer Ära, in der Labore selbst lernen und optimieren.

2. Batteriematerialien - Chemie für die Energiewende

Dieselbe Technologie, die Medikamente schneller macht, transformiert jetzt auch die Energiewirtschaft.

Telescope hat ein Niedrigtemperatur-Verfahren zur Herstellung von Lithium-Sulfid (Li2S) entwickelt - ein entscheidender, bislang teurer Bestandteil von Festkörperbatterien.

Zudem ermöglicht ein einstufiges Reinigungsverfahren für Lithiumcarbonat eine effizientere und umweltfreundlichere Produktion von Batterie-Qualität-Material.

Mit dieser pharma-präzisen Automatisierung revolutioniert Telescope die kritische Rohstoffproduktion - ein zentraler Hebel der globalen Energiewende.

Ein Team aus Wissenschafts-Pionieren

Hinter Telescope steht ein außergewöhnliches Führungsteam:

Dr. Barry Sharpless - zweifacher Nobelpreisträger für Chemie (2001 & 2022) | Berater

- zweifacher Nobelpreisträger für Chemie (2001 & 2022) | Berater Prof. Jason Hein - CTO & Direktor | Weltweit führender Experte für Self-Driving Labs (University of British Columbia)

- CTO & Direktor | Weltweit führender Experte für Self-Driving Labs (University of British Columbia) Henry Dubina - CEO & Chairman | Ehem. Präsident von METTLER TOLEDO AutoChem

- CEO & Chairman | Ehem. Präsident von Dr. Sebastian Steiner - Erfinder des Chemputers, der ersten vollautomatischen Syntheseplattform

Gemeinsam vereinen sie über 450 wissenschaftliche Publikationen und 34 Patente - eine seltene Kombination aus akademischer Tiefe und Industrie-Erfahrung.

Starke Partner, starke Glaubwürdigkeit

Telescope ist kein isoliertes Start-up, sondern Teil eines globalen Innovationsnetzwerks:

METTLER TOLEDO & Mott Corporation - Instrumentierung & Engineering

& - Instrumentierung & Engineering Natural Resources Canada & MICA Network - Nachhaltige Materialforschung

& - Nachhaltige Materialforschung Scripps Research Institute - führendes Zentrum für Biowissenschaften

Diese Partnerschaften verbinden Wissenschaft, Industrie und Regierung - ein Ökosystem, das Innovation bis zur Kommerzialisierung trägt.

Bewertungs-Asymmetrie: eine seltene Gelegenheit

Der Markt bewertet Lila Sciences mit 1,3 Mrd. US-Dollar, doch Telescope Innovations mit nur 30 Mio. CAD - trotz ähnlicher Vision, echten Umsätzen und laufenden Partnerschaften.

Diese Diskrepanz schafft eine außergewöhnliche Chance:

Investoren können sich frühzeitig an einem börsennotierten Unternehmen beteiligen, das dieselbe Revolution vorantreibt, die im Privatmarkt bereits Milliarden bewegt.

Während sich Venture-Kapital um den Einstieg bei Lila reißt, erhalten Börsenanleger hier einen direkten Zugang zu KI-getriebener Wissenschafts-Automatisierung - zu einem Bruchteil der Bewertung.

Warum das jetzt zählt

Die nächste Evolutionsstufe der KI geht über Text und Bilder hinaus - sie wird neue wissenschaftliche Erkenntnisse erzeugen.

Nur Unternehmen, die den Kreis zwischen KI-Denken und realer Experimentierung schließen, werden diese Ära dominieren.

Telescope Innovations wartet nicht auf die Zukunft.

Es baut sie bereits - heute, mit autonomen Laboren, die lernen, anpassen und liefern.

Fazit

Der kometenhafte Aufstieg von Lila Sciences zeigt, wie groß das Potenzial von KI-Laboren ist.

Doch Investoren müssen nicht auf die nächste Finanzierungsrunde warten:

Telescope Innovations (WKN: A3DJ9K | SYM: J4U) bietet bereits jetzt:

Nachgewiesenes Umsatzwachstum

Globale Pharma-Partnerschaften

Patentgeschützte Technologien für Batterien und Therapeutika

Ein Team auf Nobelpreis-Niveau

Kurz gesagt:

Wenn Lila Sciences die Idee autonomer Wissenschaft verkörpert, dann steht Telescope Innovations für deren Umsetzung in der Realität.

Und am Markt gilt wie immer: Umsetzung schlägt Vision.

