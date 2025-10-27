Paukenschlag am Sonntag: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach sich der Pharma-Riese Novartis auf der Zielgeraden zum Kauf der Biotech-Gesellschaft Avidity Biosciences befindet, haben die Schweizer Vollzug gemeldet. Satte zwölf Milliarden Dollar lässt sich Novartis die jüngst Akquisition kosten.Die Schweizer bieten 72 Dollar je Avidity-Aktie, was einem Aufschlag von 49 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Mit der Übernahme stärkt Novartis den Bereich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
