Der Lauf der Magnificent 7 - Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Microsoft und Tesla - geht weiter. Der AKTIONÄR Index konnte in der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 197 Punkten markieren. Damit hat sich der Kurs seit Index-Auflegung Ende August 2023 bereits nahezu verdoppelt. Einen weiteren Schub könnte eine Einigung der USA im Zollstreit mit China bringen. Davon dürfte vor allem das Schwergewicht Nvidia (aktuelle Gewichtung im Index: 17,1 Prozent) profitieren. Denn ohne das China-Problem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.