Der Lauf der Magnificent 7 - Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Microsoft und Tesla - geht weiter. Der AKTIONÄR Index konnte in der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 197 Punkten markieren. Damit hat sich der Kurs seit Index-Auflegung Ende August 2023 bereits nahezu verdoppelt. Einen weiteren Schub könnte eine Einigung der USA im Zollstreit mit China bringen. Davon dürfte vor allem das Schwergewicht Nvidia (aktuelle Gewichtung im Index: 17,1 Prozent) profitieren. Denn ohne das China-Problem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
