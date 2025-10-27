Vancouver, British Columbia - 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das "Unternehmen") (CSE:LFG, FWB:8R20, OTCQB:LFGMF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Plutus Invest & Consulting GmbH ("Plutus"), einem auf digitale Medien und Investor Relations spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Bremen, eine Marketingdienstleistungsvereinbarung abgeschlossen hat, um die Anlegersensibilisierungs- und digitale Marketingstrategie des Unternehmens in Europa und anderen internationalen Märkten voranzutreiben.

Am 24. Oktober 2025 unterzeichnete das Unternehmen mit Plutus eine Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Monaten, die am 1. November 2025 beginnt und am 31. Januar 2026 endet. Gemäß der Vereinbarung wird Plutus eine Medien- und Anlegersensibilisierungskampagne über mehrere Kanäle durchführen, die darauf ausgelegt ist, die Bekanntheit von Universal Digital bei privaten und institutionellen Anlegern zu steigern. Die Kampagne könnte unter anderem die Verbreitung von vom Unternehmen genehmigten Inhalten über Finanznachrichtenportale, Börsenbriefe, Social-Media-Plattformen wie X, LinkedIn, YouTube, Reddit, Telegram und bezahlte digitale Werbenetzwerke sowie gesponserte Artikel und Video-Interviews auf Investor-Relations-Portalen beinhalten.

Als Gegenleistung hat das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung ein Marketingbudget von bis zu 250.000 € in bar genehmigt. Die erste dreimonatige Kampagne, die vom 1. November 2025 bis 31. Januar 2026 laufen wird, wird für 125.000 € durchgeführt, die vor Beginn der Kampagne zu entrichten sind. Etwaige zusätzliche Medienplatzierungen bis zum Maximalbetrag von 250.000 € bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch das Unternehmen. In Verbindung mit der Vereinbarung werden keine Wertpapiere oder sonstige aktienbasierten Vergütungen entrichtet.

Plutus, seine Geschäftsführer und Partnerunternehmen wie etwa Orange Unicorn Ltd., das für bestimmte Artikel als Herausgeber dienen könnte, stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und besitzen derzeit keine Wertpapiere von Universal Digital. Das Unternehmen bestätigt, dass Plutus keine Market-Making- oder Handelsdienstleistungen erbringen wird und dass die Vergütung entsprechend der Vereinbarung nicht an den Aktienpreis oder das Handelsvolumen des Unternehmens gebunden ist.

Kontaktdaten Plutus Invest & Consulting GmbH

Buchtstraße 13, 28195 Bremen, Deutschland

Z. Hd.: Marco Messina

E-Mail: contact@plutusinvest.de

Tel: +49 421 175 40 174

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Chris Yeung

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: ir@universaldigital.io

Tel.: (289) 646-6252

http://www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten strategischen und marktbezogenen Nutzen der Marketingvereinbarung des Unternehmens mit Plutus; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionsstrategie für digitale Vermögenswerte, seine Marktpositionierung, das Bewusstsein der Anleger und die Einbindung der Stakeholder voranzutreiben; sowie Aussagen zur allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens, zur Einbindung von Investoren, zu behördlichen Genehmigungen, zur Verfügbarkeit von Kapital, zu erwarteten Zeitplänen und zu allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen und politischen Bedingungen. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "planen", "voraussehen", "schätzen", "geplant", "prognostizieren", "vorhersagen" und anderen ähnlichen Begriffen oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnten", "würden", oder "werden" getroffen, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Fortsetzung der erwarteten Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; Erwartungen hinsichtlich der Marktbedingungen, des Engagements der Investoren, der behördlichen Genehmigungen, dass Plutus seinen vertraglichen Verpflichtungen erfüllt; dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen erhält; sowie andere geschäftliche und wirtschaftliche Erwägungen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; das Risiko, dass das Unternehmen den erwarteten Nutzen seiner strategischen Marketingvereinbarungen nicht realisiert; die Abhängigkeit von Dritten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen (in Kanada oder anderswo); und die Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und Kapitalmärkte. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens vom 3. Juni 2025 für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

