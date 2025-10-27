Nach einem rasanten Kursanstieg und einer beispiellosen Marktdynamik rund um das Lebermedikament Rezdiffra richtet sich der Blick der Anleger von Madrigal Pharmaceuticals auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse. Das US-Biopharmaunternehmen hat sich als Pionier im jungen Markt für MASH-Therapien positioniert - und könnte seine Führungsrolle weiter ausbauen. Starker Jahresauftakt und beeindruckende Kursentwicklung Seit der FDA-Zulassung von Rezdiffra ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de