Das Kursplus von 36% im bisherigen Wochenverlauf erfordert ein Update zu Friedrich Vorwerk. Wie ist die boomende Aktie nach der erneuten Prognose-Anhebung jetzt zu bewerten? Die Entwicklung bei Friedrich Vorwerk ist schon sehr beeindruckend. Mit den vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal (21.10.) wurden die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Bei einem Umsatzplus von 39% konnte das EBITDA um 103% gesteigert werden. Beide Kennzahlen stiegen auf Rekordhochs. Das gilt auch für die EBITDA-Marge, die um sagenhafte acht Prozentpunkte auf 25,4% geklettert ist. Und das Wachstum wird mit Blick auf die bereits gewonnenen und noch ausstehenden Großaufträge im Bereich der Energieinfrastruktur weitergehen. Durch einen Zuwachs von 83% im Auftragseingang betrug der Auftragsbestand per Ende September satte 1,1 Mrd. Euro. Firmenchef Torben Kleinfeldt hatte im April bereits erklärt, er habe "noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...