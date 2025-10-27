Mitteilung der LR Health & Beauty SE:

LR Health & Beauty SE informiert über Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025

- Umsatz im dritten Quartal 2025 bei 66,0 Mio. EUR, in den ersten neun Monaten 2025 bei 208,8 Mio. EUR

- EBITDA reported erreicht im dritten Quartal 2025 2,9 Mio. EUR bzw. nach neun Monaten 2025 16,3 Mio. EUR

- Erfolgreicher Relaunch des Duftsegments und gut gefüllte Produktpipeline eröffnen zusätzliche Geschäftschancen für LR Vertriebspartner

- Fokus auf Entwicklung eines Aktionsplans mit geeigneten Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur

- Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 nochmals angepasst

Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, informiert auf vorläufiger Basis über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025 sowie in den ersten neun Monaten 2025. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erreichte die LR Health & Beauty SE nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz (Warenerlöse) ...

