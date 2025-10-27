Eine günstige Bewertung und ein positiver Trend bei Zahlen und Chart bildeten die Grundlage für die Depotaufnahme von Medios. Der im Vergleich zum Einstiegskurs spürbare Kursrückgang ist aber eventuell der Überhitzung im Vorfeld der SDAX-Aufnahme geschuldet. Zuletzt gab es außerdem Spekulationen bezüglich etwaiger Medikamentenengpässe. Ob das für Medios tatsächlich eine maßgebliche Rolle spielt, dürften die Q3-Zahlen und der Ausblick 2025 zeigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
