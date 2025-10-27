Quokkas grinsen auf Fotos um die Wette - die Mini-Kängurus sind zu Internet-Stars geworden. Längst strömen Fans aus allen möglichen Ländern auf eine australische Insel. Gelingt es, Tierschutz und Tourismus in Einklang zu bringen? Rundes Gesicht, niedliche Öhrchen, Knopfaugen und scheinbar immer ein Lächeln auf den Lippen: Quokkas haben sich einen Ruf als «glücklichste Tiere der Welt» erobert. Die kleinen Beuteltiere, die fast ausschliesslich auf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.