HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner sieht drei gute Gründe, nun bei dem Versicherer einzusteigen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie jetzt attraktiver als zu Jahresbeginn, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu dürfte der Investorentag am 18. November ein wichtiger Kurstreiber werden, und der starke Zwischenbericht von US-Konkurrent Chubb lasse positive Rückschlüsse auf die Quartalszahlen der Schweizer am 6. November zu./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394





© 2025 dpa-AFX-Analyser