Zürich - Die Schweiz ist einer Studie zufolge das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Dank Spitzenklassierungen in den Bereichen Wirtschaft und Bildung erreicht das Land unter 58 verglichenen Ländern den ersten Platz. Der «Competitiveness Report 2025» des Think Tanks «Eight Competitiveness Lab» bewertete die Leistungen von 58 Ländern in den vier Bereichen «Wirtschaft», «Bildung», «Gesellschaft» und «Nachhaltigkeit», wie das Beratungsunternehmen EightAdvisory ...

