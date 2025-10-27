Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen bedeutenden Schritt in der Erweiterung seines Portfolios gemacht. Mit der Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Avidity Biosciences stärkt Novartis seine Pipeline im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen erheblich. Der Kaufpreis von 72 US-Dollar je Aktie entspricht einer Prämie von 46?% gegenüber dem letzten Schlusskurs und bewertet Avidity mit 12 Milliarden US-Dollar. Fokus auf RNA-Therapeutika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de