Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen bedeutenden Schritt in der Erweiterung seines Portfolios gemacht. Mit der Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Avidity Biosciences stärkt Novartis seine Pipeline im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen erheblich. Der Kaufpreis von 72 US-Dollar je Aktie entspricht einer Prämie von 46?% gegenüber dem letzten Schlusskurs und bewertet Avidity mit 12 Milliarden US-Dollar. Fokus auf RNA-Therapeutika ...

