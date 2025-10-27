NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292





