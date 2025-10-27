Mit über einer Million registrierter Geräte sind Steckersolargeräte eine feste Größe der Energiewende. Eine Masterarbeit an der TU Darmstadt hat mögliche Sicherheitslücken bei einigen Wechselrichtern aufgedeckt. Der Bundesverband Steckersolar (BVSS) begrüßt die Analyse und ruft zu einer sachlichen Diskussion über IT-Sicherheit auf. Analyse zu Steckersolar weist Schwachstellen in Mikrowechselrichtern nachDie Masterarbeit von Valentin Conrad an der TU Darmstadt untersucht IT-Sicherheitsaspekte bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
