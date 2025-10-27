Ripple macht ernst. Mit der abgeschlossenen Übernahme des Prime Brokers Hidden Road vollzieht das Krypto-Unternehmen einen entscheidenden strategischen Schritt. Das Ziel: die Transformation zu einem umfassenden Finanzdienstleister für institutionelle Kunden. Ripple wird damit zum "One-Stop-Shop" der Fintech-Branche.Durch den Zukauf, der unter dem neuen Namen "Ripple Prime" firmiert, stößt das Unternehmen in Bereiche vor, die bisher der traditionellen Finanzwelt vorbehalten waren. Ripple ist damit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.