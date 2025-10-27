Ripple macht ernst. Mit der abgeschlossenen Übernahme des Prime Brokers Hidden Road vollzieht das Krypto-Unternehmen einen entscheidenden strategischen Schritt. Das Ziel: die Transformation zu einem umfassenden Finanzdienstleister für institutionelle Kunden. Ripple wird damit zum "One-Stop-Shop" der Fintech-Branche.Durch den Zukauf, der unter dem neuen Namen "Ripple Prime" firmiert, stößt das Unternehmen in Bereiche vor, die bisher der traditionellen Finanzwelt vorbehalten waren. Ripple ist damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
