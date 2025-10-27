Die Aktie von Evotec hat sich in den vergangenen Wochen stabilisieren können. Am heutigen Montag kann die Aktie weiter deutlich zulegen. Dabei ist auch der Sprung über einen wichtigen charttechnischen Widerstand gelungen. Evotec profitiert hier von positiven News aus der Partnerschaft mit dem Pharmariesen Bristol Myers Squibb.Der Wirkstoffforscher Evotec erzielt Fortschritte in seiner Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb. Für Erfolge in der präklinischen Forschung zur Behandlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
