Vancouver, BC - 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, den Einstieg von Herrn Saman Farid in den Investment-Beirat des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Farid ist Gründer & CEO von Formic Technologies Inc. ("Formic"), einem Robotics-as-a-Service-Anbieter, der es als seine Aufgabe sieht, US-Hersteller dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen im Bereich Arbeitskräfte und Produktivität durch Automatisierung zu bewältigen. Durch den Abbau der klassischen finanziellen und betrieblichen Hürden auf dem Weg zur Akzeptanz der Automatisierung hilft Herr Farid Unternehmen dabei, im Zuge ihrer Skalierung die nötigen Durchsatzmengen sowie entsprechende Qualität und Sicherheit zu erreichen.

"Es freut mich sehr, dass ich einen Beitrag leisten kann, Roboter allgegenwärtig zu machen", so Herr Farid. "Während meiner Zeit bei Formic habe ich einer beachtlichen Anzahl von Fabriken beim Einstieg in die Automatisierung geholfen. Wir befinden uns offenbar an einem Wendepunkt bei der Akzeptanz der Robotik in der realen Welt. Wir treten meines Erachtens in eine neue Wachstumsphase ein, die von der Robotik befeuert wird, und ich freue mich, Humanoid Global dabei zu unterstützen, die Öffentlichkeit durch gezielte Investitionen in führende Unternehmen der Branche an diesen Fortschritten teilhaben zu lassen."

Herr Farid verfügt über ein umfassendes Investment-Knowhow auf internationaler Ebene in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik. Er hat zuvor für Baidu Ventures den globalen Investmentfonds mit Schwerpunkt auf KI, maschinellem Lernen und deren Auswirkungen auf die Zukunft von Arbeit und Leben gemanagt. Darüber hinaus ist er ein Inkubator und Gründer des auf KI fokussierten Investmentfonds Comet Labs. Im Laufe seiner Karriere hat Herr Farid über 40 Unternehmen in den verschiedensten Branchen wie Robotik, Computer Vision, Gesundheitsversorgung, fortschrittliche Fertigungstechnologien und Raumfahrttechnik unterstützt. Sein Hintergrund spiegelt einen starken Fokus auf neue Technologien wider, die darauf abzielen, ganze Branchen zu verändern und Innovationen zu fördern.

"Ich freue mich wirklich sehr, Herrn Saman Farid als Berater bei Humanoid Global willkommen zu heißen", so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Seine Führungsrolle beim Aufbau von Formic und seine bei Baidu Ventures gesammelten Erfahrungen sowie sein Zugang zum asiatischen Markt werden für unsere Arbeit im Bereich der humanoiden Robotik sicherlich wertvolle Erkenntnisse liefern."

Herr Farid wird Humanoid Global in geschäftlichen Fragen zu Investitions- und Kapitalallokationsinitiativen beraten - unter anderem bei der Geschäftsanbahnung, Investmentanalyse, Due Diligence sowie beim Aufbau und der Beaufsichtigung von Portfolios.

Der Beratervertrag wurde für einen Zeitraum von 24 Monaten abgeschlossen und beginnt am 27. Oktober 2025. Jede der Vertragsparteien ist berechtigt, den Beratervertrag jederzeit zu beenden.

Zuteilung von Aktienoptionen und RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Einklang mit seinem Aktienoptions- und RSU-Plan - und vorbehaltlich der Zustimmung seitens der zuständigen Regulierungsbehörden - Herrn Farid insgesamt 25.000 Incentive-Optionen (die "Optionen") und 25.000 Restricted Share Units ("RSUs") zugewiesen hat. Jede Option kann innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Zuteilung ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von 1,31 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden. Die Optionen werden drei Monate nach dem Zuteilungsdatum zu 25 % unverfallbar. Danach werden alle drei Monate jeweils 25 % unverfallbar, sodass ein Jahr nach dem Zuteilungsdatum die Unverfallbarkeit aller Optionen erreicht ist. Jede RSU berechtigt den Empfänger bei Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens. Die RSUs werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und am 27. Oktober 2028 fällig.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

mailto:info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu folgenden Themen enthalten: die erwarteten Vorteile der Ernennung von Herrn Farid; die Investitions- und Wachstumsstrategien des Unternehmens; die zukünftigen Pläne, Ziele oder Leistungen des Unternehmens; sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "können", "werden", "sollten", "voraussichtlich", "erwarten", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell", "planen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, die Verfügbarkeit von Kapital und andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen sind, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um zukünftige Informationen, Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81548Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81548&tr=1



