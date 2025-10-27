Gerresheimer (GXI) hat erste Ergebnisse einer externen Überprüfung zur Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Diese deuten darauf hin, dass ein Bill-and-Hold-Vertrag im Wert von etwa 3 Mio. EUR wahrscheinlich nicht die Anforderungen von IFRS 15 erfüllt hat. Die insgesamt betroffenen Umsätze von 28 Mio. EUR entsprechen etwa 1,4% des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024, was auf begrenzte quantitative Auswirkungen, jedoch erhöhte qualitative Risiken hinweist. Das Unternehmen wird alle damit verbundenen Vereinbarungen überprüfen und setzt die Zusammenarbeit mit der laufenden Prüfung der BaFin fort. Obwohl das Problem überschaubar erscheint, könnten Governance-Bedenken und eine eingeschränkte Transparenz die Stimmung belasten. Wir bestätigen unsere HOLD-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag





© 2025 mwb research