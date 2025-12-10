Anzeige
Neuer Lithium-Schock: China-Mine bleibt dicht - Lithiumpreise explodieren
WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker-Symbol: MTX
Xetra
09.12.25 | 21:52
353,60 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MTU AERO ENGINES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MTU AERO ENGINES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
355,30355,6009:13
355,30355,6009:13
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.