Ki Reply und Data Reply, Experten für KI-gestützte Softwareentwicklung und datengetriebene Lösungen innerhalb der Reply Gruppe, haben gemeinsam mit der Abteilung "CRM Excellence" von Siemens Healthineers die fortschrittliche KI-Plattform "Cerebra" entwickelt. Diese versorgt Marketing und Vertrieb in Sekundenschnelle mit relevanten Insights. Der Erfolg des Konzepts war so groß, dass "Cerebra" inzwischen zu einer Agent Factory ausgebaut wurde, die den Einsatz spezialisierter KI-Agenten standardisiert und beschleunigt.

Statt zeitaufwendiger manueller Recherche setzt Siemens Healthineers deshalb nun auf die KI-basierte Wissensplattform "Cerebra". Diese nutzt spezialisierte KI-Agenten, um interne sowie externe Daten zu bündeln und innerhalb von Sekunden in kontextbezogene Empfehlungen zu verwandeln.

Mitarbeiter greifen über vertraute Anwendungen auf diese Vorschläge zu, was die Akzeptanz im Team erhöht und den Arbeitskomfort steigert. Zudem sorgt die zentrale Wissensdatenbank dafür, dass neue Teammitglieder deutlich schneller eingearbeitet werden und produktiv zum Erfolg beitragen können.

Über die unmittelbaren Effizienzgewinne hinaus bildet "Cerebra" ein skalierbares Fundament für eine umfassende KI-Transformation. Die Plattform ist so konzipiert, dass Siemens Healthineers damit bestehende Agenten kontinuierlich optimieren und neue Anwendungen schnell sowie kosteneffizient implementieren kann.

"Mit 'Cerebra' führen wir Wissen, Daten und KI so zusammen, dass unser CRM-Team sein volles Potenzial entfalten kann: Wir erzielen eine deutlich höhere Performance bei spürbar weniger manuellem Aufwand.", erklärt Egemen Adamcil, Product Owner CRM AI Eco-System bei Siemens Healthineers. "Unsere Teams entscheiden heute fundierter und schneller. Künftig können wir neue KI-Anwendungen sicher und in großem Umfang entwickeln. Für uns ist die Plattform beides: ein strategischer Motor für die Zukunft und ein essenzielles Werkzeug im Arbeitsalltag."

Ki Reply ist ein Dienstleister für KI-getriebene Software-Entwicklung und unterstützt Unternehmen dabei, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning die Softwareentwicklung effizienter und leistungsfähiger zu machen. Neben der konventionellen Softwareentwicklung setzen die Experten von Ki Reply auch auf Low-Code-Plattformen, um geschäftliche Anwendungsfälle schneller zu realisieren und zu optimieren. Unternehmen profitieren dabei von Zeitersparnis beim Testen von IT-Lösungen, eine kürzere Time-to-Market und hochwertige Software. www.reply.com/ki-reply/en

Data Reply unterstützt als Teil der Reply Gruppe Kunden darin, datengetrieben zu arbeiten. Data Reply ist in verschiedenen Branchen und Geschäftsbereichen tätig und arbeitet intensiv mit Kunden zusammen, damit diese durch die effektive Nutzung von Daten aussagekräftige Ergebnisse erzielen können. Hierfür konzentriert sich Data Reply auf die Entwicklung von Data-Analytics-Plattformen, Machine-Learning-Lösungen und Streaming-Anwendungen automatisiert, effizient und skalierbar ohne Abstriche in der IT-Security zu machen. www.reply.com/data-reply/de

