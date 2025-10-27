Der österreichische Kran- und Hebetechnik-Spezialist Palfinger (ISIN: AT0000758305) hat in den ersten neun Monaten des Jahres bewiesen, dass das Unternehmen auch in einem herausfordernden Marktumfeld finanziell gut aufgestellt ist. Der Free Cashflow kletterte deutlich auf 54 Millionen Euro und liegt damit auf Kurs, das Jahresziel von über 100 Millionen Euro zu erreichen. Gleichzeitig verbesserte sich die Eigenkapitalquote spürbar auf über 41 Prozent. Das sind Zahlen, die zeigen: Palfinger hat seine Hausaufgaben gemacht und die Bilanzstruktur deutlich gestärkt. Für Investoren ist das ein wichtiges ...

