Eine Analyse von Viessmann Climate Solutions zeigt: Während private Solaranlagen in Deutschland boomen, bleibt der Ausbau auf öffentlichen Gebäuden zurück. Besonders stark sind Hessen und Baden-Württemberg - Brandenburg bildet das Schlusslicht. Kommunale Energiewende mit unterschiedlichem TempoEin Jahr nach Inkrafttreten des Solarpakets I zieht Viessmann Climate Solutions Bilanz. Laut der aktuellen Untersuchung stagniert der Ausbau von Solarenergie auf öffentlichen Dächern. Der Anteil kommunaler ...

