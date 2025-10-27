Kupfer-Megatrend: Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, in Kupferaktien zu investieren

Anzeige / Werbung

Profitabler Hebel auf die globale Energiewende - Kupfer bleibt Schlüsselmetall für Elektromobilität, Netzausbau und erneuerbare Energien

Liebe Leserinnen und Leser,

Kupferaktien eröffnen Anlegern eine besondere Möglichkeit, von der globalen Energiewende und langfristigen Strukturtrends zu profitieren - insbesondere bei Unternehmen mit strategisch wichtigen Projekten und aktuell noch günstiger Bewertung.

Nachfolgend einige überzeugende Gründe, warum sich ein Investment in Kupferunternehmen lohnen kann:

1. Wachsende Nachfrage durch die Energiewende

Kupfer ist ein unverzichtbarer Rohstoff für erneuerbare Energien, Elektromobilität und moderne Stromnetze. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet bis 2040 einen Nachfrageanstieg von rund 50%, getrieben durch den Ausbau von Wind- und Solaranlagen sowie E-Fahrzeugen.

2. Begrenztes Angebot

Neue Kupferminen sind kapital- und zeitintensiv, während bestehende Lagerstätten zunehmend erschöpft sind. Das begrenzte Angebot bei steigender Nachfrage könnte mittelfristig zu höheren Kupferpreisen führen.

3. Wirtschaftswachstum und Urbanisierung

Schwellenländer wie China und Indien investieren massiv in Infrastruktur und Industrialisierung - beides treibt den Kupferverbrauch weiter an.

4. Geopolitische Unterstützung

Politische Initiativen, etwa die US-Präsidialverordnung von 2025 zur Förderung der inländischen Rohstoffproduktion, stärken Unternehmen mit Projekten in sicheren Jurisdiktionen - wie etwa Giant Mining Corp. in den USA.

5. Schutz vor Inflation

Als physischer Rohstoff bietet Kupfer einen natürlichen Inflationsschutz: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tendieren Rohstoffpreise dazu, zu steigen

5. Attraktive Bewertung

Viele Kupferunternehmen werden derzeit noch unter ihrem inneren Wert gehandelt. Ihre Projekte besitzen jedoch erhebliches Wachstumspotenzial.

Wer gezielt vom erwarteten Kupferboom profitieren möchte, sollte einen Blick auf Arizona Sonoran Copper ( ISIN CA04058Q1054 - WKN A3C8MS) werfen - ein Unternehmen, das mit seinem fortgeschrittenen Cactus-Projekt in Arizona optimale Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum bietet.

Arizona Sonoran Copper hat mit der Veröffentlichung der Pre-Feasibility-Studie (PFS) für das Cactus-Projekt in Arizona auf sich aufmerksam gemacht. Das Unternehmen präsentierte beeindruckende Kennzahlen: hoher NPV, starke IRR, moderater Kapitaleinsatz und niedrige Betriebskosten - und das auf privatem Land, ohne föderale Eingriffe.

Die PFS-Zahlen auf einen Blick

Die wichtigsten ökonomischen Kennzahlen aus der PFS (Modellbasis: konservativer Kupferpreis von 4,25 USD/lb):

NPV (8% nach Steuern): 2,3 Mrd. USD

IRR nach Steuern: 22,8%

Upfront-Kapitalaufwand: 977 Mio. USD (inkl. Contingency)

(inkl. Contingency) Kapitalintensität: ca. 10.900 USD/Tonne

Über die Lebensdauer des Bergwerks werden >7 Mrd. USD an Free Cashflow (nach Steuern) bei 4,25 USD/lb prognostiziert

Quelle: Arizona Sonoran Copper

Bemerkenswert ist die geschätzte All-In Sustaining Cost (AISC) von 2,00 USD pro Pfund, besonders für ein Projekt in den USA mit tendenziell höheren Lohn- und Betriebskosten. Der Grund:

Großes Porphyr-Tagebauprojekt mit Skalenvorteilen.

Rund 60% des zu bewegenden Materials sind Alluvium und Konglomerat - sogenanntes free-dig , das ohne Bohren/Spengen bewegt werden kann.

des zu bewegenden Materials sind Alluvium und Konglomerat - sogenanntes , das ohne Bohren/Spengen bewegt werden kann. Test mit einem Continuous Miner zeigte Förderleistungen von bis zu 3.500 t/h, wodurch signifikante Einsparungen möglich sind.

Erst in tieferen Bereichen und im Erz werden Bohr- und Sprengarbeiten nötig sein. Insgesamt reduziert die Abfolge von freier Grabung zu konventionellem Tagebau die Betriebskosten deutlich.

Potenzial für deutlich längere Lebensdauer

Die PFS konzentriert sich auf zwei Tagebaue in der Park Sailor-Lagerstätte. Kerndaten:

Durchschnittliche geschätzte Jahresproduktion in den ersten 10 Jahren: 103.000 Tonnen Kupferkathode pro Jahr .

. Nachgewiesene Reserven: 5,3 Mrd. Pfund Kupfer .

. Gesamtressource (aktualisiert): 11 Mrd. Pfund enthaltenes Kupfer.

Die PFS-Planung schließt primäre Sulfide und das Gebiet Cactus East zunächst aus. Diese bleiben als Upside erhalten: würden spätere Flotations- oder andere Technologien (z. B. Newton) eingesetzt, könnte zusätzliches Material wirtschaftlich werden. Arizona Sonoran Copper erwartet, dass mit Cactus East und zukünftiger Exploration eine tatsächliche Lebensdauer von 30-40 Jahren und eine durchschnittliche Produktion von rund 100.000 t/a Kupferkathode möglich sind.

Wichtig für die Projektentwicklung: Das Gelände liegt auf privatem Land, "ohne Federal Nexus" - das vereinfacht das Genehmigungsverfahren.

November: Einreichung der Anträge zur Änderung der bestehenden Genehmigungen (amended permits).

Zwei Monate Puffer für administrative Annahme der Anträge.

Regulatorische Frist: Entscheidung durch Staat und Gemeinde innerhalb von sechs Monaten nach Annahme.

Erwartung: Finalisierte, geänderte Genehmigungen bis Juni/Juli des Folgejahres.

BFS (Bankable Feasibility Study): geplant für Q3 des nächsten Jahres; gleichzeitig Ankündigung der Projektfinanzierung (Commitment Letters für Debt).

Quelle: Arizona Sonoran Copper

Das Unternehmen peilt ein Final Investment Decision (FID) für Q4 2026 an - und ist nach eigenen Angaben finanziell gedeckt bis dorthin.

Die Stromversorgung ist ein klarer Vorteil: Eine Hochspannungsleitung von Palo Verde (großes Kernkraftwerk westlich von Phoenix) verläuft über das Grundstück - Zugang zu konkurrenzfähigem Strom und potenziell "grünem" Strom.

Historische Stromkosten: ca. 0,06 USD/kWh .

. Kalkulierter konservativer Wert für den Betriebsplan: ca. 0,075 USD/kWh .

. Plan A derzeit: klassische dieselbetriebene 320-Tonnen-Rigid-Frame-Trucks.

Zukunftsoptionen: Umstellung auf elektrisch unterstützte Trucks (Trolley- oder Power-Rail-Systeme), um Emissionen zu senken und Effizienz auf Hangaufwärtsfahrten zu erhöhen.

Royalties, Buyback und Nebenprodukte

Die Modellrechnung berücksichtigt eine bestehende NSR-Royalty von 2,54%. Positiv: Im Juli/August kaufte das Unternehmen 0,64% NSR von Royal Gold und Elemental Altus für 8,9 Mio. USD zurück. Das wirkt sich im Modell wachstumsfördernd aus - und schützt künftige Cashflows der Aktionäre.

Byproduct-Potenzial: Das System enthält etwas Gold, Silber und Molybdenum. Sollte nach Jahr 20 ein Flotationskonzept für Primärsulfide Sinn machen, könnten Byproduct-Erlöse zusätzlich anfallen.

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf das vielversprechende Cactus-Projekt von Arizona Sonoran Copper ( ISIN CA04058Q1054 - WKN A3C8MS).

Das Cactus-Projekt - Wachstum aus der Wüste Arizonas

Das "Cactus-Projekt" ist ein voll-im Besitz des Unternehmens befindliches Kupferbergwerk-Projekt auf Privatland im Pinal County, Arizona, USA. Es umfasst drei Lagerstätten (Cactus West, Cactus East und Parks/Salyer) sowie eine Halden-Material-Zone entlang eines rund 5,5 km langen Minentrends.

Quelle: Arizona Sonoran Copper

Geologisch handelt es sich um ein porphyrisches Kupfersystem mit Oxid-, angereicherten und Primärsulfidanteilen. In einer Machbarkeitsstudie (PEA) wurde eine Tagebau-Laugung (Heap Leach) mit anschließender SX/EW-Kathodenproduktion geplant - Lebensdauer rund 31 Jahre, Nennproduktion ca. 86.000 t Kupferkathoden pro Jahr, und ein nach Steuern abgezinster Nettobarwert (NPV8) von etwa 2 Mrd. US-$ bei einer IRR von etwa 24%. Dank bestehender Infrastruktur (Strom, Bahn, Straße, Wasser) und der günstigen Jurisdiktion - Privatland in Arizona - besitzt das Projekt gegenüber vielen vergleichbaren Vorhaben Vorteile. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit der Technologieplattform Nuton zur Erschließung von Primärsulfiden, was die Ausbeute erhöhen könnte. Insgesamt bietet das Projekt eine aussichtsreiche Möglichkeit, von langfristig steigender Kupfernachfrage bei begrenztem Angebot zu profitieren.

Anfang September erweiterte Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) sein Landpaket um zusätzliche 2.123 Acres in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Cactus-Projekt. Damit umfasst das konsolidierte Privatland nun insgesamt 7.843 Acres, was dem Unternehmen ausreichend Fläche für die geplante Haufenlaugungsanlage (Leach Pads), das Abfallmanagement (Waste Management) sowie die Lösungsgewinnungs- und Elektrolyseanlage (SX/EW-Anlage) bietet. Diese Flächensicherung stellt einen wichtigen Schritt zur langfristigen Entwicklung und operativen Eigenständigkeit des Projekts dar, da sämtliche zentralen Infrastrukturelemente künftig auf eigenem Privatland errichtet werden können - ein erheblicher Vorteil im Genehmigungs- und Bauprozess.

Quelle: Arizona Sonoran Copper

Warum man derzeit bullisch für Kupfer sein sollte:

Die fundamentalen Argumente für eine Stärke des Kupferpreises:

Aktuelle Kupferpreise bewegen sich nahe historischem Hoch - trotz schleppender Weltwirtschaft.

Versorgungsengpässe: In den letzten Jahren wurden bedeutende Kapazitäten (bis zu 5% der globalen Produktion) durch technische Probleme reduziert.

Tiefe, komplexe und teurere Projekte dominieren die Pipeline - Ausbau braucht signifikante Incentive-Preise, damit Produzenten neue Milliardeninvestitionen tätigen.

Vergleich zu Uran: beide Metalle zeigen strukturelle Defizite und Bedarf an höherer Preisgestaltung, um neue Versorgung zu stimulieren.

US-Strategie: Die USA benötigen ~1,4 Mio. t raffiniertes Kupfer pro Jahr, liefern derzeit nur ~800.000 t domestisch - rund 600.000 t müssen importiert werden (vor allem Chile & Peru). Ein heimisches Projekt liefert "Kupfer von den USA für die USA", ohne Zölle und mit strategischem Wert.

Warum das Cactus-Projekt jetzt interessant ist

Arizona Sonoran Copper ( ISIN CA04058Q1054 - WKN A3C8MS) präsentiert mit der PFS ein robustes, skalierbares Tagebauprojekt in einem erstklassigen Bergbaukorridor (Arizona Copper Belt). Die Kombination aus:

starkem wirtschaftlichen Ergebnis (NPV, IRR),

modestem Kapitaleinsatz und niedriger AISC,

guter Energieanbindung und Optionen zur Elektrifizierung,

strategischer Lage für den US-Inlandsbedarf und

finanzieller Deckung bis zur BFS/FID-Phase

macht das Projekt sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch relevant. Zusätzlich sind Upside-Potenziale durch Cactus East, primäre Sulfide und weitere Exploration gegeben.

Was als Nächstes zu erwarten ist

November: Einreichung der permit amendments.

~Q3 nächstes Jahr: Veröffentlichung der BFS und Ankündigung der Projekt-Finanzierung (Debt-Commitments).

Bis Q4 2026: Ziel für Final Investment Decision (bei erfolgreichem Genehmigungs- und Finanzierungsprozess).

Weitere Exploration und mögliche Aufnahme von Cactus East in spätere Planungen - erhöhtes Lebensdauer- und Produktionspotenzial.

Kurz gesagt: Die PFS hat das wirtschaftliche Rückgrat geliefert. Wenn die Genehmigungen planmäßig kommen und die Finanzierung wie erwartet geclosed wird, könnte Arizona Sonoran Copper ( ISIN CA04058Q1054 - WKN A3C8MS) das Cactus-Projekt zu einem wichtigen heimischen Kupferlieferanten für die USA entwickeln.

Warum Arizona Sonoran Copper überzeugt

Arizona Sonoran Copper ( ISIN CA04058Q1054 - WKN A3C8MS) vereint alle entscheidenden Merkmale eines zukünftigen Kupferproduzenten: ein großes, vollständig konsolidiertes Landpaket auf Privatgelände in den USA, fortgeschrittene Entwicklungsarbeit mit starker Wirtschaftlichkeit sowie Zugang zu moderner Technologie zur effizienten Kupfergewinnung. Das Cactus-Projekt bietet über Jahrzehnte planbare Produktion und profitiert von bestehender Infrastruktur, politischer Stabilität und wachsender US-Nachfrage nach heimischen Rohstoffen.

Mit einem hohen Nettobarwert (über 2 Mrd. US-$), einer robusten IRR von rund 24%, einer strategischen Lage in Arizona und der Option, Primärsulfide über Nuton-Technologie wirtschaftlich zu erschließen, positioniert sich ASCU als künftiger Schlüsselakteur im nordamerikanischen Kupfermarkt.

Angesichts des global steigenden Bedarfs an Kupfer für Energiewende, Elektromobilität und Infrastruktur bietet das Unternehmen Anlegern eine attraktive Möglichkeit, frühzeitig an einem langfristigen Wachstumszyklus teilzuhaben - mit überdurchschnittlichem Potenzial in einer Branche, die strategisch wichtiger kaum sein könnte.

Für Anleger, die nicht einfach ein weiteres Kupferprojekt suchen, sondern eine außergewöhnliche Investmentstory mit großem Hebel, perfektem Timing und erfahrenem Team, ist Arizona Sonoran Copper ( ISIN CA04058Q1054 - WKN A3C8MS) jetzt eine der heißesten Chancen im Markt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Arizona Sonoran Copper, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

