Zürich - Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in der Schweiz ist trotz deutlich gesunkener Hypothekarzinsen seit über einem Jahr nicht gestiegen. In einigen Regionen, darunter Zürich, hat sich das Kaufinteresse sogar abgeschwächt. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Auswertung des Immobilienportals ImmoScout24. Diese enstand in Zusammenarbeit mit dem Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) und dem Swiss Real Estate Institute. Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab