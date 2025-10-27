FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage beim Technologieunternehmen sei wirklich gut, sodass es keinen Grund zur Sorge gebe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007461006





© 2025 dpa-AFX-Analyser