Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den ersten Spatenstich für das weltweit erste Gigawatt-Projekt gesetzt, das rund um die Uhr erneuerbare Energie liefert. Entwickelt von Masdar und der Emirates Water and Electricity Company (EWEC), kombiniert das Projekt Solarstrom und Batteriespeicherung im bislang größten und technologisch fortschrittlichsten System seiner Art. Ein neues Kapitel für erneuerbare Energien?Das Vorhaben markiert einen Meilenstein für die Energiewende der VAE. Es soll ...

