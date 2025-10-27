Die Module von Hanersun wurden am 14. Mai 2025 in Böblingen aufgefunden - gut möglich, dass sie Diebesgut sind. Der oder die Eigentümer haben noch bis zum 5. Dezember Zeit, sich beim Polizeipräsidium Ludwigsburg zu melden. Schlüssel, Handys, Geldbörsen - all das geht im hektischen Alltag schnell mal verloren. Ungewöhnlicher ist da schon der mehrere Kilo schwere Serrano-Schinken, der im letzten Jahr im Fundbüro der Stadt Hamburg abgegeben wurde. Kann sich der Schinkenfreund seinen Schlegel noch unter den Arm klemmen, ist der Abtransport der Pakete, deren Eigentümer das Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

