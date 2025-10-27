Die AllgäuNetz GmbH & Co. KG digitalisiert ihr Stromnetz. Bis Anfang 2029 sollen rund 140.000 analoge Zähler durch Smart Meter ersetzt werden. Für den flächendeckenden Rollout arbeitet der Netzbetreiber mit der Hausheld AG zusammen. Ziel ist eine effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und eine bessere Transparenz im Stromnetz. Smart Meter als Schlüssel zur NetztransparenzDer Umbau der Stromnetze ist eine Folge der Energiewende. Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Ladesäulen ...

