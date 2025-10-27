Der chinesische Batteriezellhersteller Gotion High-Tech, dessen größter Aktionär Volkswagen ist, hat seine Pläne zum Bau einer Fabrik im US-Bundesstaat Michigan offenbar aufgegeben. Der bereits 2022 beschlossene Plan war zuvor von Anwohnern wegen angeblicher Umweltrisiken und von Politikern wegen der vermeintlichen Nähe zur chinesischen Regierung kritisiert worden. Es war ein ambitioniertes Projekt, das Gotion in Michigan im Norden der USA realisieren ...

