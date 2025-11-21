Gotion High-Tech hat mit der Massenproduktion seiner Einheitszellen für den Volkswagen-Konzern begonnen. Auch eine erste symbolische Auslieferung an den deutschen Hersteller ist diese Woche erfolgt. Die Liefervereinbarung zwischen beiden Partnern erstreckt sich von 2026 bis 2032. Wie das Portal CN EV Post unter Berufung auf eine offizielle Erklärung schreibt, hat Gotion High-Tech angefangen, die Einheitszellen für den Volkswagen-Konzern in seinem ...

