Fresenius Medical Care AG

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2025 / 11:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 24. Oktober 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 220.116 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 20. Oktober 2025 39.474 46,5722 1.838.391,32 AQEU 21. Oktober 2025 443 46,5648 20.628,22 AQEU 23. Oktober 2025 50.600 46,6738 2.361.696,34 AQEU 24. Oktober 2025 129.599 46,4845 6.024.347,82 AQEU

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 4.135.124 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .