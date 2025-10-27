Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenstart abwärts - trotz positiver US-Vorgaben und Entspannungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China. Die Investoren trauten dem Frieden nicht so recht, meinen Börsianer. Ausserdem wollten sie sich wegen der anstehenden Notenbankentscheiden und der laufenden Berichtsaison nicht aus der Deckung wagen. Ein Belastungsfaktor für den Gesamtmarkt sind ausserdem Abgaben bei den beiden Pharmaschwergewichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
