Eine Studie von Frontier Economics stellt dar, dass auch nicht-energieintensive Unternehmen durch die Energiepolitik belastet werden: direkt durch hohe Energiekosten, indirekt etwa durch teurerer Vorprodukte und Logistikleistungen. Das betrifft Sektoren wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Konsumgüterindustrie den Maschinenbau und die Elektrotechnik. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat vor wenigen Wochen eine Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Frontier Economics vorgestellt, die vor hohen Kosten bei der Energiewende warnt: Bei Fortführung der aktuellen Energiepolitik ...

