Paris/London/Zürich - Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China haben den EuroStoxx50 am Montag erstmals über 5.700 Punkte gehievt. Der Leitindex der Eurozone erreichte ein Rekordhoch von gut 5.707 Punkten und stand am Mittag 0,56 Prozent im Plus bei 5.706 Punkten. Der britische FTSE 100 hatte sich zu Handelsbeginn nur mit Mühe zu einem weiteren Höchststand aufgeschwungen und bewegte sich zuletzt bei 9.641 Punkten kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab