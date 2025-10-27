Paris/London/Zürich - Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China haben den EuroStoxx50 am Montag erstmals über 5.700 Punkte gehievt. Der Leitindex der Eurozone erreichte ein Rekordhoch von gut 5.707 Punkten und stand am Mittag 0,56 Prozent im Plus bei 5.706 Punkten. Der britische FTSE 100 hatte sich zu Handelsbeginn nur mit Mühe zu einem weiteren Höchststand aufgeschwungen und bewegte sich zuletzt bei 9.641 Punkten kaum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.