Die Technische Hochschule Ulm (THU) erhält 2,6 Millionen Euro Förderung vom Umweltministerium Baden-Württemberg für das Forschungsprojekt "LAGER". Ziel ist die Entwicklung und Demonstration neuer Konzepte zur Langzeitspeicherung von Energie in vernetzten Quartieren. Forschung an saisonaler EnergiespeicherungAm 15. Oktober 2025 startete das Projekt "LAGER - Langzeitspeicherung in energieflexiblen, sektorintegrierten Liegenschaften und Quartieren". Es läuft über drei Jahre und hat ein Gesamtvolumen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.