Bei der Aktie des US-Biotech-Unternehmens BridgeBio geht es weiter steil aufwärts. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich das Papier nach der Empfehlung als Jahrestipp in Ausgabe 52/2024 - 01/2025 prächtig entwickelt, am heutigen Montag gelingt ein weiterer Sprung nach oben. Der Grund sind starke Studiendaten.BridgeBio Pharma hat positive Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie FORTIFY mit BBP-418 bei Personen mit Gliedergürtelmuskeldystrophie Typ 2I/R9 (LGMD2I/R9) veröffentlicht. Hierzu soll ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.