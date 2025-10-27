Bei der Aktie des US-Biotech-Unternehmens BridgeBio geht es weiter steil aufwärts. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich das Papier nach der Empfehlung als Jahrestipp in Ausgabe 52/2024 - 01/2025 prächtig entwickelt, am heutigen Montag gelingt ein weiterer Sprung nach oben. Der Grund sind starke Studiendaten.BridgeBio Pharma hat positive Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie FORTIFY mit BBP-418 bei Personen mit Gliedergürtelmuskeldystrophie Typ 2I/R9 (LGMD2I/R9) veröffentlicht. Hierzu soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär