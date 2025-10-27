

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.10.2025 / 12:56 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Wenzel & Ost Keitum Immobilien GbR

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Michael Karl-Heinz Nachname(n): Ost Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 48 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,50 EUR 1.416,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,50 EUR 1.416,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





