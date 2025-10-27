Polen vertieft seine digitale Verteidigung und will künftig stärker auf Palantir setzen. Eine neue Absichtserklärung soll KI- und Cyberfähigkeiten stärken - wichtige Nachricht für den europäischen Sicherheitsmarkt.Palantir Technologies knüpft engeren Kontakt nach Osteuropa. Wie Bloomberg unter Berufung auf das polnische Verteidigungsministerium berichtet, wird das US-Datenanalyseunternehmen am Montag eine neue Absichtserklärung mit der polnischen Regierung unterzeichnen. Die Zeremonie findet am 27. Oktober in Warschau statt. Anwesend sein wird auch Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Details zur Vereinbarung wurden zunächst nicht …

