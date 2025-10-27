27. Oktober 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. ("Aventis" oder das "Unternehmen") (CSE:AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Fachbericht (der "Bericht") mit dem Titel "Technical Report on the Corvo Property - Northeastern Saskatchewan, Canada" eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für das Projekt Corvo ("Corvo" oder das "Projekt") erstellt wurde. Die Firma Axiom Exploration Group Ltd. ("Axiom") war an der Erstellung des Berichts beteiligt, dessen Stichtag der 24. Oktober 2025 ist. Der Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden und wurde auch auf der Webseite des Unternehmens unter www.aventisenergy.com veröffentlicht.

Qualifizierte Sachverständige

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen im Bericht, die die bisherigen Arbeiten im Projekt zusammenfassen, wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Mitarbeiter von Axiom, Mitverfasser des Berichts und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person, "QP") gemäß den Definitionen von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Der Bericht wurde von Sean Hillacre, M.Sc., P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd., QP gemäß den Definitionen von NI 43-101, mitverfasst. Der Bericht enthält keine Mineralressourcenschätzung ("MRE") nach NI 43-101.

Die qualifizierten Sachverständigen haben geprüft und verifiziert, dass die technischen Informationen bezüglich der gesamten bisherigen Explorationsarbeiten des Unternehmens, die im Bericht enthalten sind, korrekt sind, und haben der schriftlichen Bekanntmachung dieser Informationen zugestimmt. Der Bericht sollte in seiner Gesamtheit gelesen werden, und einzelne Abschnitte sollten nicht zusammenhangslos gelesen oder als verlässlich erachtet werden.

Über das Projekt Corvo

Das Unternehmen steht mit Standard Uranium Ltd. ("Standard") in einem aktiven Vertragsverhältnis hinsichtlich des Erwerbs einer Beteiligung von fünfundsiebzig Prozent (75 %) am 12.265 Hektar umfassenden Projekt im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens, wo man auf hochgradige im Grundgestein lagernde Uranvorkommen abzielt. Das Projekt liegt 1,5 km außerhalb des aktuellen Rands des Athabasca-Beckens, rund fünfundvierzig (45) Kilometer nordöstlich der Gemini Mineralized Zone ("GMZ", siehe Abbildung 1).

Nach Einschätzung des Unternehmens weist das Projekt großes Potenzial für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen im Grundgestein lagernden Uranmineralisierung ähnlich der Lagerstätte Rabbit Lake und der vor Kurzem entdeckten GMZ auf. Auf dem Projektgelände finden sich mehrere Ausbisse mit mineralisierten Erzgängen und Brüchen; unter anderem haben Proben aus dem Manhattan Showing vor Kurzem Ergebnisse von bis zu 8,10 Gew.-% U3O8 an der Oberfläche geliefert1; es wurden hier noch keine Bohrungen absolviert. Das Projekt gilt auch als höffig für die Auffindung einer Seltenerdmetall- ("REE")-Mineralisierung, was weiteres Wertschöpfungspotenzial bieten könnte.

Abbildung 1. Regionaler Lageplan des Projekts Corvo. Das Projekt liegt sechzig (60) km östlich der von Cameco betriebenen Mine McArthur River bzw. fünfundvierzig (45) km nordöstlich der GMZ von Atha Energy.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium und qualifiziertem Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellennachweis

1 Pressemitteilung: "Aventis Energy Confirms High-Grade Uranium Mineralization Up To 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project", https://aventisenergy.com/aventis-energy-confirms-high-grade-uranium-mineralization-up-to-8-10-u3o8-at-surface-on-the-corvo-project/

* Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als "hochgradig".

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf dem Manhattan-Showing (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (= 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

mailto:info@aventisenergy.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über den Bericht, den erwarteten Nutzen des Berichts; und das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basiert, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

