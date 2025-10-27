Um bis zu 82 Prozent können Haushalte ihre Stromkosten senken, wenn sie ihren Verbrauch flexibilisieren. Sogar Haushalte ohne Wärmepumpe oder E-Auto profitieren - zumindest ein wenig. Das geht aus einer Untersuchung von Neon Neue Energieökonomik für Naturstrom hervor. Was bringen dynamische Stromtarife und zeitvariable Netzentgelte für Haushalte? Das hat das Beratungsunternehmens Neon Neue Energieökonomik im Auftrag des Versorgers Naturstrom untersucht. Wenig überraschend profitieren diejenigen Verbraucher am stärksten, die ein E-Auto und/oder eine Wärmepumpe besitzen und deren Verbräuche flexibel ...

