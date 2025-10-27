EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2025 / 13:40 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 12.371 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform

(MIC Code) 20.10.2025 664 101,3348 CEUX 20.10.2025 393 101,0654 TQEX 20.10.2025 1.342 101,2545 XETA 21.10.2025 3.461 100,7657 CEUX 21.10.2025 1.620 100,7670 TQEX 21.10.2025 2.402 100,7716 XETA 23.10.2025 357 102,0000 TQEX 23.10.2025 135 101,9000 XETA 24.10.2025 799 101,7010 CEUX 24.10.2025 262 101,8008 TQEX 24.10.2025 936 101,8283 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 541.131 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 27. Oktober 2025

Scout24 SE

Der Vorstand